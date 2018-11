A colisão de uma caminhonete F-1000 de Erechim e uma carreta de Cascavel - PR, provocou ferimentos graves em dois homens de 59 anos. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira(23), na BR 153, no trecho entre os trevos de acesso a Três Arroios e Severiano de Almeida.Com ferimentos considerados graves pelas equipes de socorro, foram removidos o motorista, Sérgio Campos e o carona Neri Bobermin, por socorristas do SAMU E Coropo de Bombeiros. Quando ocorreu a colisão, um guincho fazia a remoção de uma utilitário que havia saído da pista naquele local. A carrreta está carregada com biodiesel e estava com destino ao Paraná. O motorista não se feriu.



Uma pessoa que acompanhavam a remoção do primeiro veículo contou no local que por muito pouco a tragédia não foi ainda maior. As pessoas que trabalhavam no local do primeiro acidente, fazendo a remoção do veículo, quase foram atingidas. O motorista da carreta, quando ocorreu a colisão, saltou da cabine e chamou atenção dos que estavam no local para se afastarem de imediato diante do risco de explosão da carga.

Chovia no momento do acidente e a distância do serviço de socorro e dificuldades de comunicação, provocou demora na chegada do Resgate dos Bombeiros e de socorristas do SAMU. Neste horário a rodovia tem intenso movimento e a pista fechada para o trânsito de veículos provocou fila com cerca de 5 km, nos dois sentidos.

Agentes federais da Polícia Rodoviária trabalharam no local para montar o quebra cabeça do acidente e concluir nas causas. Ainda serão ouvidas testemunhas. A carreta é dotada de câmera de monitoramento e supostamente gravou tudo o que acontecia a frente do veículo durante a viagem. Esse mesmo caminhão, contou o motorista, se envolveu em outro acidente recentemente no trecho Passo Fundo-Marau.

(Fonte: AU Online)