Empresa de Concórdia entre as maiores do Sul

A revista Amanhã premiou, na noite do dia 20 de novembro, as 500 maiores empresas do Sul do país. Na lista das 100 maiores de Santa Catarina, considerando todos os segmentos participantes, a Coopercarga aparece na 52ª posição. Entre os três estados do Sul, a cooperativa ficou na 228ª colocação.

Além desses reconhecimentos, a Coopercarga se destacou com o 2º lugar no setor de Transporte e Logística em Santa Catarina e o 9º lugar, no setor, na região Sul.





A cerimônia de premiação aconteceu em Porto Alegre (RS). A cooperativa foi representada pelo diretor do Mercosul, Walter Soto, e pelo gerente regional, Flávio Schilling. “Sinto muito orgulho de fazer parte deste grande time. É gratificante ver a nossa cooperativa conquistando esse reconhecimento e poder representar a marca Coopercarga no evento das 500 Maiores do Sul”, destacou Walter Soto.





O ranking empresarial é publicado anualmente e elenca as 100 maiores empresas de cada estado (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), e as 500 maiores empresas da região Sul, entre todos os segmentos da economia. “Conquistar posições como essas em um ranking tão importante para o país e, principalmente, para a região Sul, nos mostra que estamos dando passos na direção certa. Sou grato por ver que a Coopercarga vem crescendo e conquistando posições de renome em seu setor. Esse é o resultado de muita dedicação de todos que fazem parte da nossa cooperativa: colaboradores, cooperados, clientes e parceiros”, finalizou o Osni Roman – presidente da cooperativa.

(Fonte: Atanes Zago/Especial)