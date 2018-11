Operação conjunta detém três pessoas e apreende drogas em Lindóia do Sul

Um trabalho em conjunto resultou na apreensão de um adolescente e prisão de duas pessoas, além do recolhimento de drogas, dinheiro e um veículo, em Lindóia do Sul. A operação, realizada pelas políciais Militar e Civil de Ipumirim, foi deflagrada na tarde desta sexta-feira, dia 23, em Lindóia do Sul.



Os trabalhos foram resultados de investigação e durante a diligência em uma residência, os policiais encontraram 335 gramas de substância análoga a cocaína, uma bucha de maconha, R$ 73,00 em espécie e dez aparelhos celulares. Um caderno, possivelmente caixa, contendo anotações de valores, nomes de pessoas e números de contas bancárias também foi recolhido.



Um veículo, que possui ligação com os investigados, também foi apreendido por problemas administrativos de trânsito.



Todos os envolvidos foram conduzidos para a Central de Polícia Civil de Concórdia. Os dois adultos foram conduzidos ao Presídio Regional de Concórdia.