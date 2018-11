Um motociclista de 21 anos ficou com ferimentos graves após se envolver em uma colisão com veículo na SC 154. O fato ocorreu na altura da comunidade de Rio Branco, em Itá, por volta das 15h, desta sexta-feira, dia 23.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã. A vítima, identificada como M.S, de 21 anos, apresentava escoriações pelo corpo, suspeita de fratura na bacia, fêmur, com suspeita de hemorragia interna e fratura exposta em uma das pernas. Ele foi levado para o Hospital São Francisco, em Concórdia.



O motorista da Saveiro, um homem de 60 anos, não se feriu.



A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia esteve no local para apurar as causas do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).