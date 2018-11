Morador de Presidente Castello Branco constrói casa com tijolo ecológico

Uma casa construída com tijolo ecológica. Essa foi a obra realizada pelo morador de Presidente Castello Branco, Adenor Miotto. A residência, pertencente a seu sogro, chama a atenção pelo material utilizado. Adenor conta que a ideia surgiu há cerca de dois anos quando iniciou pesquisas sobre o assunto. O tijolo é considerado ecológico pelo fato de utilizar o solo para sua fabricação. Conforme Adenor, é necessário pelo menos 50% de argila e 50% de areia. A casa do sogro utilizou nos tijolos 28% de areia e o restante de argila. “O solo da nossa região precisa o acréscimo de areia”, explica. O tijolo ecológico contém terra, cimento e água.

A matéria-prima é proveniente das regiões de Porto União e Curitibanos. É o chamado saibro, usado comumente em quadras de tênis. Outro fator que o diferencia é que não precisa ser levado ao forno como o tijolo convencional. O ecológico é prensado e compactado a 12 toneladas com equipamento especial depois vai para o processo de cura onde permanece sete dias embaixo de uma estufa ou lona.

Adenor comenta que não possui ainda nenhum laudo técnico ou estudo a respeito, mas garante que pela experiência já adquirida, o tijolo ecológico chega a ser seis vezes mais resistente que o tijolo convencional.

O interesse, segundo Adenor, foi de buscar fazer uma construção diferenciada para uso próprio. Não havia nenhuma empresa na região com esse produto. A mais próxima ficava em Palmas-PR. Então, decidiu comprar o maquinário de São Paulo para a produção desse tijolo, construiu um barracão e iniciou a experiência com pequenas construções, agora a casa do sogro e em breve fará a dele própria.

“Quando apresentei para outras pessoas acharam interessante e a procura tem sido bastante grande”, pontua. As vantagens, diz Adenor, são várias, entre elas, a aparência estética bem atrativa, conforto térmico, acústico, redução de ferragens, dispensa reboco, tinta (passa-se apenas um impermeabilizante), o que proporciona economia e acaba reduzindo o valor final da obra. “Na região existe uma casa semelhante em Jaborá, onde o proprietário comprou os tijolos de uma fornecedora de Curitiba. A construção, em si, é superinteressante, bem bacana”.

Adenor conclui dizendo que, atualmente, está sem tempo para produzir em grande escala os tijolos. “Mas estamos analisando porque a gente não quer só vender o tijolo, mas também dar um suporte para as pessoas possam executar uma obra da melhor forma possível”, finaliza.

Fonte: Michel Teixeira