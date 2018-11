Motorista de 45 anos, que conduzia o caminhão que faz o recolhimento de lixo orgânico, acabou sofrendo um mal súbito e colidindo contra um poste no Distrito de Santo Antônio, em uma estrada de terra atrás da Ervateira Frozza. O acidente foi na manhã desta sexta-feira, dia 23.

O Samu atendeu a ocorrência e encaminhou o motorista para avaliação médica no pronto-socorro do Hospital São Francisco, ele não sofreu ferimentos aparentes. Já os catadores de lixo que estavam no caminhão não se feriram e não precisaram ser atendidas pela equipe dos socorrista do Samu.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos e registrar o Boletim de Ocorrência.

Neste acidente houve danos de pequena monta no caminhão e o poste sofreu avarias. Não houve o desligamento da rede elétrica.

(Com informações do repórter André Krüger).