O Sonho de Natal 2018 inicia oficialmente neste sábado, 24 de novembro. A programação, que contempla várias atrações até o dia 23 de dezembro, iniciará com um evento inédito: A Cantata de Natal. O evento de abertura terá a participação de aproximadamente 500 crianças, que em um coro darão um clima especial para as encenações do nascimento do menino Jesus, bem como a Chegada do Papai Noel.

O evento ocorre em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, a partir das 20h30. A programação foi lançada na manhã desta sexta-feira, 23, no Centro Administrativo.



O Sonho de Natal 2018 tem várias novidades, principalmente em se tratando de decoração e iluminação. Cenários interativos estão montados no jardim da prefeitura, permitindo interação à população, que pode apreciar e chegar bem próxima para fotografar. Quanto a iluminação, também houveram vários incrementos.

A Praça Dogello Goss estará mais iluminada e ruas como 29 de Julho e do Comércio receberam novos adereços. Tudo foi planejado para proporcionar a maior circulação de pessoas e consequentemente movimentar e agregar ao comércio local. "Entendemos que a população de Concórdia merece isso", destaca o prefeito Rogério Pacheco.



As atrações são variadas, contemplando o potencial local e regional em manifestações culturais. Alguns dos atrativos foram viabilizados por meio de parcerias entre a prefeitura, entidades e iniciativa privada. O ponto alto da programação deverá ser no dia 15 de dezembro, quando ocorre o Caminhos de Natal.

O evento terá 16 apresentações espalhadas pelo centro de Concórdia. São corais, orquestras, teatros, encenações e apresentações musicais, que devem atender todos os gostos e focar na reflexão que a data do Natal requer.

A programação completa estará disponível nos meios de divulgação da prefeitura: site, Facebook e Instagram.

Fonte:ASCOM