O clima de Natal já está presente na cidade de Concórdia. A decoração pelas ruas e as vitrines diferentes lembram que logo o bom velhinho vai chegar. O que também é comum neste período são pessoas se voltarem para ações de solidariedade. As cartinhas dos Correios já estão disponíveis para serem adotadas até o dia 10 de dezembro.

A gerente da agência dos Correios de Concórdia, Tânia Busnello, comenta que as cartas estão disponíveis há 15 dias. “Quem quiser adotar pode vir até a agência, escolher a carta e depois nos trazer o presente. Não pode entregar na casa da criança, porque a campanha é controlada e temos um cadastro de todos os alunos e padrinhos”, explica. O horário de atendimento é das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

As cartinhas dos Correios são escritas por crianças de escolas carentes de Concórdia. Neste ano foram entregues cerca de 500. Como o Papai Noel trabalha muito em dezembro, não poderá acompanhar todas as entregas nas escolas, ele vai escrever uma carta para a garotada que será entregue pelos ajudantes dos Correios, juntamente com o presente.