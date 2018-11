Começam a chegar nesta sexta-feira, dia 23, os primeiros atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que inicia na próxima terça-feira, dia 27, em Concórdia. O evento, promovido pela Prefeitura de Concórdia e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, com patrocínio da Rádio Aliança, será realizado até o dia dois de dezembro, no Parque de Exposições e promete trazer para Concórdia cerca de mil pessoas.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora de hoje, o professor Ademir Monteiro da Silva, presidente e técnico da Associação Concordiense de Tênis de Mesa, uma das entidades envolvidas na organização, ressaltou os últimos preparativos para organizar o evento. "Hoje está para chegar uma cadeirante de Brasília. Amanhã, devem chegar as equipes do Amapá e do Amazonas", explica Monteiro. O restante deve chegar até o início da próxima semana.

O evento, que acontecerá no Parque de Exposições, vai ter jogos no Tancredão e no Centro de Eventos. Vinte e um estados estarão representados em Concórdia e durante a próxima semana, mil visitantes estarão no município, entre atletas, dirigentes e profissionais de apoio.

Além das partidas, o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa também terá atividades com as crianças para difundir a modalidade esportiva.