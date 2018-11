Ambiente ampliado valoriza o desenvolvimento de soluções tecnológicas para tornar as cidades inteligentes e sustentáveis

Novo espaço do CIGA amplia serviços de tecnologia para municípios

O maior consórcio público de soluções em tecnologia da informação do Brasil inaugura a sua nova sede administrativa na quinta-feira, dia 29, em Florianópolis. O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), integra o Sistema FECAM.

O espaço foi adquirido no mesmo edifício da atual sede do CIGA para atender a crescente demanda de prestação de serviços de tecnologia em informação para uso nos municípios. O propósito perseguido é ampliar os serviços e estruturas, e dar subsídio para tornar as cidades cada vez mais inteligentes e sustentáveis.

Além do atendimento a 291 municípios catarinenses, o CIGA atende outros 25 municípios brasileiros incluindo sete capitais. Ao todo, são 316 municípios consorciados que contratam os sistemas de informática desenvolvidos pelo CIGA visando redução de custos nas administrações públicas, soluções tecnológicas para a gestão e transparência dos processos. São cerca de 9 mil usuários dos municípios administrando as ferramentas, atendendo população de aproximadamente 16 milhões de habitantes.

O presidente Moisés Diersmann, prefeito de Luzerna, destaca o momento atual em que as prefeituras precisam reduzir custos, enxugar a máquina pública e apresentar grandes resultados. “É preciso recorrer a quem possa ofertar um serviço rápido, de qualidade e com menor custo. Nesse processo o CIGA tem crescido muito e vai crescer ainda mais”, destaca.

Fonte: Veruska Tasca / Ascom FECAM