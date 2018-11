Expectativa é arrecadar até R$ 700 mil com a venda de 500 animais.

Acontece na tarde deste sábado, dia 24, o último leilão do ano de 2018 de Gado Geral, em Concórdia. O evento será realizado na cancha de leilões de animais no Parque de Exposições, a partir das 14h. O evento será realizado pela Associação dos Criadores de Gado de Corte do Alto Uruguai Catarinense. Cerca de 500 animais estarão sendo comercializados.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta sexta-feira, dia 23, o presidente da associação, Haroldo Vendrúsculo, destaca que a expectativa é muito boa, a exemplo das edições anteriores que também foram realizadas em Concórdia. Estima-se que cerca de R$ 600 a R$ 700 mil possam ser levantados com a venda de todos os lotes.

O próximo Leilão de Gado Geral está marcado para o dia 31 de março de 2019.