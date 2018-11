Comércio de Concórdia aberto até as 22h nesta sexta-feira

A sexta-feira, 23 de novembro, promete ser movimentada no comércio de Concórdia. Isso porque as lojas estarão abertas até as 22h por causa da famosa promoção Black Friday, a sexta-feira de descontos. Desde o início da semana, os lojistas já estão focados nesta campanha. O que mais se vê nas vitrines são propostas de descontos que variam de 15% a 70%.

O diretor de campanhas de vendas da CDL, Gabriel Sabino, diz que há uma expectativa muito boa para esta data. “É uma das promoções mais aguardadas pelos clientes e as lojas físicas estão aderindo à campanha. Vale a pena”, pontua. Sabino comenta que os lojistas de Concórdia esperam um incremento de 10% a 20% nas vendas, em relação a mesma data do ano passado.

Dicas aos consumidores

A Black Friday ocorre em lojas físicas e virtuais. O Ministério Público de Santa Catarina está fazendo um alerta para que os consumidores não caiam em armadilhas e fiquem atentos na hora de fazer os pagamentos on-line. Antes de informar os números do CPF e do cartão de crédito, é recomendado pesquisar sobre a confiabilidade e a segurança do site.

Uma dica importante é que se faça pesquisa de preços já que há estabelecimentos aumentam os valores dos produtos em um período anterior à Black Friday e voltam a diminuí-los perto da data, dando a impressão de desconto. O Ministério Público também esclarece que é crime dividir em partes os produtos que são habitualmente é vendidos em conjunto.