Ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira no Bairro das Nações

Um estabelecimento comercial que fica na Rua França, no Bairro das Nações em Concórdia, foi arrombado na madrugada desta sexta-feira, dia 23. Os ladrões causaram um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.

A proprietária, que prefere não se identificar, relatou ao Jornalismo da Aliança, que os ladrões levaram semijóias, mochilas, um notebook e dinheiro do caixa. "Estávamos na expectativa das vendas em função da chegada do Natal e fim do ano, mas infelizmente a gente trabalha para pagar impostos e sustentar estes ladrões. Estamos desanimados", lamenta ela.

Os ladrões entraram pela porta da frente. Estouraram um vidro e o cadeado de uma grade de ferro. Os proprietários perceberam o arrombamento na manhã desta sexta-feira. "Estamos indignados e precisamos de mais segurança, nossas autoridades precisam cobrar isso, estamos cansados", ressalta a proprietária.

A Polícia Militar foi acionada e foi ao local na manhã desta sexta-feira para levantar informações sobre o furto.

Outras ocorrências:

Nos últimos dias várias ocorrências de arrombamento e tentativas, foram registradas em Concórdia. O comando da Polícia Militar se pronunciou nesta semana e afirmou que uma ação será realizada para combater os arrombamentos e furtos. As abordagens, na área central e nos bairros, serão intensificadas.