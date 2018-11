Fogo atinge galpão no interior de Irani

As informações repassadas pelos Bombeiros de Irani dão conta que um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de resíduo de carvão entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta. O incêndio teria acontecido na região do Maderil, interior do município.

As guarnições trabalharam na madrugada para combater as chamas. Ainda não há informações precisas sobre o que foi destruído. Também não informações sobre pessoas feridas.