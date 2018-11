O condutor de uma Porsche perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma barranco, na SC-469 em Alto Bela Vista. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 22, na comunidade de Linha Araraquara, cerca de cinco quilômetros do portal de entrada do município.

O motorista foi atendido pelos Bombeiros de Piratuba. Estava consciente, mas sentia dores no peito e na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital de Peritiba para avaliação médica e depois, transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia para exames complementares.

A Polícia Militar Rodoviária, PMRV de Concórdia foi ao local fazer o levantamento de informações para apurar as causas do acidente. A PM de Alto Bela Vista prestou apoio.

De acordo com as informações apuradas, o veículo fazia o sentido Alto Bela Vista, SC-390. O motorista teria informado às guarnições que se dirigia a Concórdia. A placa do carro ainda não foi informada.