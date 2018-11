A Secretaria de Saúde realiza no dia 10 de dezembro, a partir das 08h15, o leilão de utensílios hospitalares e materiais laboratoriais. Os itens seriam usados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, que por inviabilidade financeira, não entrará em funcionamento. São ao todo 96 lotes. O leilão é por maior lance por lote e ocorrerá nas dependências do edifício destinado à UPA, localizada na rua Alexandre Lorenzett, Loteamento Jardim Europa, bairro Parque de Exposições.



Alguns dos itens disponíveis para leilão são: caterer intravenoso, dreno toráxico, sonda do boff, tubo oro traqueal, entre outros. Dos materiais laboratoriais, tubo para coleta de sangue e corante para hemograma também estão loteados. O edital completo com a descrição dos itens, quantidade e valor inicial por lote, está disponível no site da Prefeitura de Concórdia, no link “licitações” no rodapé da página.



Todo o material estará disponível para ser verificado, por meio de visita, no edifício destinado à UPA, a partir do dia 3 de dezembro até a data do leilão, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os trabalhos do leilão serão conduzidos por servidor e equipe, designados pela Administração Municipal.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)