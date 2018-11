A Casan está planejando realizar no próximo ano as melhorias no sistema de abastecimento de água em Concórdia. A informação é do recém-empossado superintendente Regional Oeste da companhia, Daniel Scharf. Ele esteve em Concórdia durante a quinta-feira, dia 22, visitando a unidade. Em contato com o Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, Scharf fez questão de ressaltar que, entre os 95 municípios atendidos pela Casan, Concórdia é a prioridade número um. "A gente sabe que há problemas pontuais em regiões da cidade. Vão ser realizadas melhorias! Posso adiantar que a região do bairro Guilherme Reich e do Loteamento Portinari é uma das contempladas neste planejamento da Casan. Vai haver novas adutoras e estações de recalque para esses locais", completa.



Sobre o volume de investimento necessário para minimizar os problemas de falta de água em alguns pontos, Scharf destaca que um projeto a toque de caixa já está sendo elaborado. A ideia é também ter orçamento para essas melhorias até o fim do ano, bem como o Edital de Licitação para os serviços. A intenção é deixar essa parte pronta para que os trabalhos sejam realizados na prática em 2019. Porém, o superintendente da Regional Oeste adianta que essas melhorias vão contemplar a distribuição de água através da gravidade. Com isso, reduziria o número de estações de recalque e concentraria a rede e os reservatórios nos pontos mais altos para que a água chegue às residências através da própria força. O serviço também contempla a troca da atual rede de água nesses locais por canos de diâmetro maior, o que facilitaria a chegada da água e o restabelecimento da rede, além de diminuir a perda de carga com rompimentos que ainda acontecem.

Esses investimentos seriam para a para a área de distribuição. Nos últimos meses, a estatal também realizou investimentos na estação de captação e tratamento sobre o rio jacutinga e a construção da nova estação de tratamento em Linha São Paulo.



Esgotamento sanitário

Sobre as obras que estão em andamento na área central de Concórdia, Daniel Scharf afirma que faltam aproximadamente 300 metros de rede coletora a serem instaladas no centro. Depois desse serviço, os trabalhos se concentração na construção da estação de tratamento, que está sendo edificada na região entre os bairros Santa Rita e Linha Santa Catarina.