Um acidente de transito foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 22, na BR 153 em Irani. Bombeiros Voluntários de Irani atenderam o fato, que ocorreu próximo ao Posto Colpani. Trata-se de uma colisão envolvendo um veículo Fiat Pálio e uma carreta.

Com a colisão a carreta acabou tombando ao lado da rodovia. De acordo com as informações o condutor do caminhão, com inicias R.F., 66 anos relatou a guarnição fortes dores na região do tórax e lombar. A carona, de inicias R.P.F., de 59 anos, apresentava escoriações pelo corpo e encontravam-se fora da cabine.

Já o condutor do veiculo Fiat Palio placas de Irani, iniciais M.J.M., de 25 anos saiu ileso, encontrava-se fora do veiculo.

Os veículos envolvidos foram um Fiat/Pálio, com placas de Irani, e uma carreta,com placas de São Matheus, do Paraná.

Polícia Rodoviária Federal de Concórdia, esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.