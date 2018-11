Iniciou na tarde desta quinta-feira, dia 22, a vistoria para levantar os danos provocados pelo deslizamento de encosta entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, que aconteceu em final de maio de 2017 em Concórdia. Além apurar as causas do deslizamento, o objetivo também é apontar uma solução para o local.



O trabalho deve levar dois dias e será realizado por uma empresa que venceu o processo licitatório para esse estudo. O grupo é multidisciplinar e formado por engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro civil e biólogo.



O estudo foi determinado pela Justiça de Concórdia e a expectativa é que, após o trabalho de vistoria, a empresa entregue um relatório. O prazo é de 60 dias.

Na época o deslizamento obrigou aproximadamente 20 famílias a saírem de suas casas. Alguns imóveis foram atingidos e desabaram e outros ficaram sob risco de novas movimentações de terra. Todas as famílias foram alocadas em outros imóveis e o custo dos aluguéis está sendo bancado em parte pela Prefeitura de Concórdia e outra parte pelos proprietários do terreno que cedeu.