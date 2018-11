Os professores admitidos em caráter temporário (ACT’s) da Apae deverão ter os contratos prorrogados para o ano letivo de 2019. A intenção do governo estadual era repassar o dinheiro para as Apaes, que passariam a ser as responsáveis pelas contratações dos profissionais. Atualmente, é o Estado quem contrata e paga os professores.

O presidente da Apae de Concórdia, Mauro Krohn, diz que as instituições não têm interesse em assumir esta função. Segundo ele, houve uma conversa entre a Federação das Apaes e representantes do governo e o acordo foi prorrogar o contrato com os ACT’s deste ano para continuarem em 2019. “Por enquanto, não foi publicado nada no Diário Oficial, mas isso já está acertado”, comenta o presidente.

A Apae de Concórdia conta com 33 professores para atender 190 alunos. Nove profissionais são efetivos e 24 são contratados temporariamente.

Situação financeira da Apae

A Apae de Concórdia já foi notícia na imprensa por várias vezes pelas dificuldades financeiras enfrentadas para manter a estrutura. Mauro Krohn destaca que em 2018 a situação começou a mudar. “A comunidade realmente nos abraçou e conseguimos pagar as contas. Temos dinheiro para pagar os compromissos de fim de ano e, se tudo der certo, no início de 2019 vamos conseguir fazer melhorias na estrutura. Estamos saindo da fase de contar moedas”, comemora. O custo mensal para manter a Apae de Concórdia é R$ 80 mil, sendo R$ 50 mil somente com folha de pagamento.