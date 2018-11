Ás 7h10 desta quinta-feira, 22 de novembro, as equipes do Corpo de Bombeiros de General Carneiro e da Ambulância da Prefeitura, foram acionadas para se deslocarem até a PR 170, bem próximo do trevo com a BR 153, onde teria ocorrido um acidente de trânsito.

No local as equipes de segurança pública confirmaram que o acidente envolveu um veículo Fiat Uno com placa de Bituruna (PR), e uma carreta Scania 360 com placa de Concórdia (SC). Duas pessoas que estavam no automóvel de Bituruna foram encaminhadas por populares para o hospital mais próximo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PRE-PR), a causa do acidente foi uma ultrapassagem mal sucedida por parte do caminhão que fazia o percurso da BR 153 para a cidade de Bituruna, sendo que o outro veículo, fazia o percurso contrário e não teve tempo para frear, contudo, os veículos colidiram frontalmente e saíram de pista.

A PR 170 ficou fechada pela manhã até a retirada dos dois veículos da pista, e segundo a PRE, os condutores devem ter a atenção redobrada na serra da PR 170, ainda mais agora que a via está sendo recuperada.

(Fonte: Rádio Colméia/União da Vitória)