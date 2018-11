Segue até o próximo fim de semana a programação alusiva a Semana da Consciência Negra 2018, em Concórdia. As atividades, iniciadas na terça-feira, dia 20, estão sendo desenvolvidas e coordenadas pela Oscip Niara. Uma instituição que trata das questões ligadas as pessoas negras.



Dentro da programação, nesta quinta-feira, dia 22, tem a exibição do documentário "Eu não sou Negro" e roda de conversa. Essas atividades serão realizadas nas escolas Olavo Cecco Rigon e José Pierozan. À noite acontece a oficina musical "Afrosom", na escola Vidal Ramos Júnior.



O ponto alto da programação será no sábado, dia 24, quando haverá o lançamento do livro "Nos Bafos de Cachaça do Meu Velho Pai", escrito pelo jornalista Jair Alan, que já passou por Concórdia. O lançamento será na Livraria Doce Letra, às 9h, e às 20h esse mesmo ato será no Memorial Attilio Fontana.



No domingo, haverá no Memorial Attílio Fontana, a Feijoada Temperada com Samba. Durante a tarde haverá apresentações culturais, também no MAF.