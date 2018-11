Alunos de um curso que foi realizado recentemente em Concórdia, por uma empresa de fora, registraram Boletins de Ocorrência nesta semana. Eles relataram um possível estelionato, já que pagaram inscrição e as mensalidades, e não receberam o certificado na data combinada.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, o curso capacitaria os alunos para atuarem como auxiliares de laboratório e análises clínicas. A empresa teria os registros e os cadastros necessários para oferecer a capacitação. As aulas até foram ministradas normalmente.

Os participantes pagaram a matrícula de R$ 30,00 e mais duas parcelas de R$ 340,00 cada. Seis aulas foram realizadas e de acordo com os Boletins de Ocorrência, os certificados deveriam ser entregues na última sexta-feira, dia 16, mas isso não aconteceu e além disso, eles não conseguem mais contato com o responsável pelo curso.