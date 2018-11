Atletas da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAN/FMEC) estarão competindo pelo Campeonato Estadual e no Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina. O Campeonato Estadual/Troféu Eduardo Fischer será nas piscinas da Unisul, campus Palhoça, de 22 a 24 de novembro. Segundo o técnico Gerson Angnes estão competindo os nadadores Rodrigo Firmo, Lucas Ziliotto, Lucas Vendrusculo, Enzo da Silva, Eduardo Filippi, Rafael Viganó, Leonardo Gettert, Paula Simioni, Thais Angnes, Natália Guerra, Maria Salini e Mariana Essing.

No domingo, em Florianópolis, tem a primeira etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina, na Lagoa da Conceição. Competem Rodrigo Firmo, Alexandra Guerra, Enzo da Silva, Leonardo Gettert, Natália Guerra e Kelly Guerra. O calendário de maratonas prevê provas no ano que vem em Imbituba (19 de janeiro), São Francisco do Sul (16 de fevereiro), Porto Belo (16 de março) e Itá (6 de abril).

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)