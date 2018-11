Promovida pela Escola de Educação Básica Nações, a competição reúne alunos da instituição e de outras 10 escolas, para a disputa de futsal nas categorias sub 13 e sub 15, masculino e feminino. Os jogos acontecem hoje e amanhã, 21 e 22 de novembro, no ginásio de esportes do Centro Comunitário do bairro. Ao todo, são aproximadamente 30 times disputando as duas categorias e concorrendo a premiações e troféus.

Já os alunos do pré-escolar ao 5º ano da escola anfitriã, fazem atividades recreativas, integrando o clima esportivo gerado pela competição. A diretora da escola, Neidi Mara Janke, explica que a realização da Taça Nações era um desejo dos alunos que já competiam entre si nos jogos interclasses. Além da premiação para as equipes, serão premiados também os artilheiros.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)