Com a definição das finais das três divisões do Interiorano 2018, a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia informa alguns números relativos a competição. Pela Série A, o Terra Vermelha tem a melhor defesa, com 11 gols sofridos em 11 jogos. O artilheiro é Neguinho, do Caravággio, com 18 gols. Ao todo, foram marcados 302 gols na primeira divisão.



Pela série B, a melhor defesa é do Santa Catarina, que sofreu 11 gols em 13 partidas. Negão, do Santa Catarina, é o artilheiro, com 14 gols.



Pela série C, a melhor defesa é do Guarani B, com seis gols sofridos, em 15 partidas. Jean da Silva, do Gasperini, com 13 gols, por enquanto é o artilheiro.