Fato ocorreu no início da noite desta quarta-feira, dia 21.

Motocicleta com registro de furto é encontrada no Fragosos

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar de Concórdia. O registro foi na noite ddesta quarta-feira, dia 21. A moto, que havia sido levada na madrugada da última terça-feira, dia 20, do loteamento Vila Nostra, estava abandonada no bairro Fragosos, próximo da entrada da Associação dos Advogados.



O veículo foi levado para a Central de Polícia Civil.



A motocicleta pertence a Luis Carlos Dietrich, que procurou o Jornalismo da Rádio Aliança para relatar o furto e pedir ajuda na localização. Ele havia deixado a moto na frente de sua residência no domingo, dia 25, antes de viajar. O furto foi percebido por um vizinho.