Homem detido por suspeita de furto de pneus no Itaíba

Um homem foi detido por suspeita de furto de pneus na tarde desta quarta-feira, dia 21, em Concórdia. O possível furto ocorreu no bairro Itaíba e o suspeito foi detido em uma casa, na Anita Garibaldi.



Conforme relatos feitos à Polícia Militar, um rapaz foi visto com o seu veículo entrando na garagem da vítima, que não estava em casa, no bairro Itaíba. A ação foi percebida por um vizinho, que comunicou o ocorrido para o morador, quando este chegou em casa. O proprietário percebeu a falta de seis pneus que estavam na garagem. A PM foi chamada e diante da informação sobre a placa do veículo, um Gol, localizou o suspeito dentro da própria residência, na Anita Garibaldi.



Ao chegar neste local, o rapaz autorizou a guarnição a entrar na casa, porém nada foi encontrado. O vizinho que presenciou o possível furto foi chamado e reconheceu o suspeito. Diante das informações, o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos.