Capital do Trabalho teve crescimento no saldo no comércio, construção civil e serviços.

O município de Concórdia teve saldo positivo de 162 postos de trabalho no mês de outubro desse ano. A informação consta em balanço do admissões e demissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado nesta quarta-feira, dia 21, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No décimo mês desse ano, foram 1.108 contratações ante 946 demissões.



A maior variação está no comércio de Concórdia, com saldo positivo de 64 postos, com 272 admissões e 208 demissões. No mês passado, a construção civil também apresentou reação, com 60 novas vagas, com 161 contratações e 101 desligamentos. Na sequência, tem o setor de serviços, com saldo positivo de 31 postos, sendo 385 admissões e 354 demissões. Por fim, na outra ponta está a Administração Pública que registrou saldo negativo de quatro postos, sendo uma contratação e cinco demissões e o agropecuário, com oito contratações, 16 demissões e saldo de -8.



No ano, Concórdia mantém os números positivos, com 1.054 novas vagas. No período foram 10.693 contratações, contra 9.639 demissões. Mesma tendência verificada no período de doze meses, com 683 novos postos, sendo 12.361 admissões e 11.678 demissões.