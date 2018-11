O tenente coronel Sérgio Vargas, comandante da Polícia Militar de Concórdia, se manifestou no início da tarde desta quarta-feira, dia 21, sobre os arrombamentos e furtos registrados nos últimos dias em Concórdia. Ele anunciou que medidas serão tomadas e o trabalho preventivo será intensificado, na área central e nos bairros.

Tentativas de arrombamento, locais arrombados e furtos foram registrados nos últimos dias em Concórdia. Um restaurante e uma loja de móveis tiveram prejuízos em novembro e só na madrugada desta quarta-feira, por exemplo, foram três ocorrências do gênero, no município, onde um carro teve o vidro quebrado e dinheiro foi furtado. Em outras duas, houve apenas a tentativa.

Vargas diz que a PM está analisando todos os fatos e atitudes já estão sendo tomadas. “Estamos analisando os índices de ocorrências e percebemos que algumas aumentaram significativamente, em especial as de furtos. Diante disso, já estamos traçando ações específicas, para coibir”, adianta o tenente coronel.

O comandante também comenta que as abordagens com mais frequência farão parte desta ação de prevenção. “Intensificaremos as abordagens a pessoas e veículos e isso pode causar estranheza, mas faz parte do planejamento estratégico do Batalhão. Estas abordagens a pessoas com atitudes suspeitas já são realizadas, mas vamos aumentar até que a gente possa minimizar e cessar estas ocorrências no município”, ressalta Vargas.