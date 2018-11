A Expo Concórdia está confirmada para 2019 e já tem data definida. Segundo o prefeito Rogério Pacheco, a feira será realizada no período de 6 a 15 de setembro, no Parque de Exposições. Tradicionalmente, a Expo ocorria em julho, no mês de aniversário de Concórdia, mas em função do clima frio e chuvoso o calendário foi alterado.

Rogério Pacheco conta que as comissões internas já estão trabalhando para organizar a Expo Concórdia. Segundo ele, as tratativas com entidades como Acic, CDL e o setor de agronegócio iniciaram há bastante tempo. “Queremos fazer a feira voltar depois de cinco anos e de uma forma grandiosa”, destaca o prefeito.

Conforme Pacheco, haverá uma apresentação da proposta da Expo 2019 em dezembro e o lançamento oficial será em março do ano que vem. A última edição da Expo Concórdia foi realizada em 2013, no período de 20 a 29 de julho. Em 2015, o governo da época realizou apenas a Expo Agro.