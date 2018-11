Um motorista de Concórdia foi assaltado em Osasco, São Paulo, na última quarta-feira, dia 14. O caso foi registrado na Delegacia de Concórdia nesta semana e de acordo com o relato à Polícia, a carga foi roubada e o caminhoneiro ficou algumas horas rendido pelos assaltantes. Ele foi liberado e está bem.

O caminhão é de uma empresa de Nova Estrela, Arabutã. O veículo transportava leite e a carga é avaliada em mais de R$ 203 mil.

De acordo com as informações apuradas, os proprietários perceberam que o caminhão perdeu o sinal do rastreador por cerca de duas horas. O veículo foi encontrado abandonado mais tarde em Osasco, mas sem a carga.