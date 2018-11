O Colégio CNEC deve voltar a oferecer o Ensino Médio em 2019. Após um ano sem ofertar vagas nessas turmas, a entidade mantenedora do educandário em Concórdia se articula para abrir inscrições para o ano letivo de 2019 para o primeiro ano. Dependendo da demanda, o segundo ano também poderá ser ofertado.



Dentro desse planejamento, assumiu nesta semana o novo diretor da unidade de Concórdia. Conforme comunicado emitido pela direção nacional da instituição, trata-se do professor Ducimar José Basso, que estava atuando na cidade de Ribeirão Preto.



Conforme o comunicado, "a nomeação de Ducimar Basso celebra um tempo de novos rumos para o colégio, em consonância com o planejamento estratégico da CNEC e com a vivência da nova proposta pedagógica institucional em um movimento de fortalecimento da atuação em rede".



No começo desse ano de 2018, com a decisão de não ofertar vagas para o Ensino Médio, surgiram rumores de que o colégio CNEC poderia fechar em Concórdia. Essa questão, inclusive, foi motivo de debate. De acordo com informações apuradas pela Rádio Aliança, essa possibilidade de fechamento foi rechaçada. Conforme relatos, a partir de agora, a gestão da unidade de Concórdia, que tinha deixado de ser local, passa a ser feita pela matriz, em Brasília, inclusive com a adoção do sistema pedagógico gerido pelo CNEC nacional, assim como ocorrerá em outras unidades da rede, além de ter professores em tempo integral na instituição.