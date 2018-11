A reunião do conselho técnico que definiu a forma de disputa e o regulamento do Campeonato Catarinense da Série B 2019 foi realizada na tarde desta 3ªfeira (20), na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú. O Catarinense Série B 2019 tem nova forma de disputa, iniciando no dia 02 de junho e encerrando no dia 25 de agosto. Conforme solicitações dos clubes, a rodada de abertura poderá ter partidas marcadas para sábado, 1º de junho.

O presidente da FCF, Rubens Angelotti, abriu os trabalhos do conselho técnico saudando os presentes, parabenizando novamente o CA Metropolitano, atual campeão da competição e o EC Próspera, campeão do Catarinense Série C que ascende à competição em 2019 e objetivamente acionando o diretor de competições especiais, Carlos Crispim, para expor as três formas de disputa propostas pela FCF.

Em decisão unânime, os presidentes e representantes dos clubes participantes do Catarinense Série B 2019 aceitaram a proposta Série B2 da Diretoria de Competições Especiais da FCF, optando por uma competição em duas fases, Inicial e Finais. A 1ª Fase – Inicial será no sistema de pontos corridos em 18 rodadas. A 2ª Fase – Finais será disputada em confronto eliminatório, jogos de ida e volta, pelas duas melhores equipes da 1ª Fase, com a equipe 1ª colocada sendo mandante da partida de volta.

Compuseram a mesa dos trabalhos da reunião do conselho técnico, o presidente da FCF Rubens Renato Angelotti, o procurador jurídico, Rodrigo Capella, o diretor de competições especiais, Carlos Fernando Crispim e o diretor de Ligas Não Profissionais José Carlos Goulart Júnior. Além dos clubes membros do conselho técnico, também participou da reunião o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Santa Catarina – SAPFESC, Marcelo Alexandre da Silva Cruz.

Bolas



O presidente da FCF, Rubens Angelotti, comunicou os membros do conselho técnico do Catarinense Série B que a Entidade irá subsidiar todo o fornecimento de bolas para competição. Serão 316 bolas, cada clube receberá 31 bolas e seis bolas especiais serão destinadas para 2ª Fase – Finais.

Inscrições



Cada clubes poderá inscrever até 35 atletas para disputa do Catarinense Série B 2019, sendo no máximo 30 profissionais e cinco das categorias de base. O prazo final para inscrições é o dia 12 de julho, um dia útil antes da realização da 11ª rodada.

Laudos técnicos dos estádios



O diretor de competições especiais, Carlos Crispim, expôs aos membros do conselho técnico as questões relacionadas aos laudos técnicos. Os clubes terão até o mês de dezembro de 2018 para encaminhar os laudos técnicos de Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Engenharia, para que a Polícia Militar agende as vitorias a partir do mês de abril de 2019.

Crispim reiterou ainda aos membros do conselho a importância do cumprimento do Manual de Infraestrutura de Estádios instituído pela FCF em 2018 e que prevê o aperfeiçoamento gradativo da infraestrutura dos estádios em Santa Catarina.

Categorias de base



O conselho técnico do Catarinense Série B 2019 decidiu pela manutenção da categoria Juvenil, para atletas até 17 anos, como a categoria vinculada à participação profissional das equipes na competição. A forma de disputa do Catarinense Juvenil Série B será definida em 2019.

Arbitragem



O último tema abordado na reunião do conselho técnico do Catarinense Série B foi arbitragem. O presidente da FCF convidou o membro da Comissão de Arbitragem, Cantucho João Setubal, para deliberar sobre o trabalho de renovação que segue sendo desenvolvido pelo Departamento de Arbitragem da FCF e também para ouvir algumas observações do membros do conselho.

(Fonte: Ascom/Federação Catarinense de Futebol)