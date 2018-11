Luiz Carlos Dietrich, morador da rua Catarina Mafessoni, no loteamento Vila Nostra, informou ao Jornalismo da Rádio Aliança que teve sua moto furtada durante a madrugada desta terça-feira, dia 20 por volta das 2h. Segundo Luiz a moto Honda CG 125 Titan, placa MCQ 6331 de cor verde ano 2002/2003, estava estacionada em frente a residência.

Luiz Carlos informou que deixou a moto neste local, no domingo, dia 25, antes de viajar, e hoje na parte da manhã seu vizinho percebeu que a motocicleta não estava mais no local. Após a verificação nas câmeras de monitoramento, as imagens mostra que por volta das 2 da madrugada um homem chegou encapuzado e a pé e levou a motocicleta.

Até o momento ela não foi localizada. Um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia.

(Com informações do repórter André Krüger)