Trabalhadores do ramo da hospitalidade vão pedir 8% de aumento

Deve iniciar no próximo mês a negociação salarial para os trabalhadores do ramo da hospitalidade, como os de bares, restaurantes e hotéis, de Concórdia e Piratuba. Nos últimos dias aconteceram as assembleias nesses dois municípios.



Conforme o presidente do sindicato que representa a categoria, Jânio de Oliveira, as proposições dos dois municípios são parecidas. A diferença será a criação de um triênio para os trabalhadores de Concórdia, que hoje não tem. Esse reajuste seria de 3% a cada três anos, que hoje é feito em Piratuba.



Sobre a pedida salarial, Jânio destaca que o objetivo é pedir 8% de aumento para os trabalhadores. A data base da categoria é janeiro e a tendência é que as negociações iniciem em dezembro ou no mais tardar em janeiro.



O Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Concórdia e Região atende cerca de dois mil trabalhadores.