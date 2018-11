O Deinfra acertou em cheio ao anunciar que estará reforçando a sinalização nas proximidades de onde está a nova lombada na SC 283, no Distrito de Santo Antônio. O anúncio foi feito pelo superintendente regional Élio Godoy ao repórter Cristiano Mortari.



O dispositivo foi colocado nas proximidades do CMEI do Distrito de Santo Antônio há mais de dez dias. Desde então, até ontem de manhã, foram seis acidentes de trânsito. Em dois deles, houve a necessidade de condução de pessoas para atendimento médico no Hospital São Francisco.



Houve vários relatos de pessoas queixando-se do que considera pouca sinalização informando a existencia de uma nova lombada neste ponto da estrada. Porém, a reportagem da Rádio Aliança foi até o local e constatou que existem placas informando a lombada. Elas estão colocadas a 300, 200 e 100m antes da lombada nos dois sentidos. Há também, lógico, a placa sobre a lombada.



O motivo de tantos acidentes em curto espaço de tempo? É a desatenção dos motoristas. Porém, para prender a atenção dos condutores para a existência dessa lombada, o Deinfra prometeu fazer pinturas sobre a pista, que hoje não tem! Embora haja sinalização padrão, todo o trabalho para ajudar a garantir a integridade e a segurança dos usuários desse trecho são válidas. Mas o motorista precisa também fazer a sua parte!



Já comentei em outra situação que a educação do condutor de veículo automotor de uma determinada cidade se mede pelo número de lombadas que existem nas ruas. Quanto mais lombadas, menor a educação. Diante disso, é incontestável a necessidade desse dispositivo na SC 283 nas proximidades do posto da Copérdia. Por se tratar de uma reta, vários motoristas vinham imprimindo velocidade acima do permitido, não se importando com a existência de estabelecimentos comerciais e residências às margens da estrada naquele ponto. Portanto, essa lombada é válida, sim!

Digo mais! Tem outras vias de acesso à cidade ou ruas que precisam urgentemente desse redutor de velocidade. Isso tudo por causa da falta de noção de alguns motoristas, que não constumam olhar o velocimetro do carro.



Para finalizar, não resta outra alternativa para o motorista a não ser prestar atenção na estrada. Redobrar o cuidado e obedecer os limites de velocidade. Afinal de contas, amanhã, pode ser que uma lombada esteja instalada nas proximidades da sua casa ou no meio do caminho para o seu trabalho. Se isso acontecer, reflita que a culpa também pode ser sua!