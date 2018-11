Cinco novos bombeiros militares formados vão fazer parte do efetivo do Corpo de Bombeiros de Piratuba. Porém, quatro bombeiros que atuam no município serão relocados para outras cidades do Estado. De fato, apenas um servidor a mais fará parte da guarnição.

Os soldados João, Jonatan, Antônio, Roger e Bruno começam a atuar nos próximos dias. Dois deles na quarta-feira (21), dois na sexta-feira (23) e o último na próxima quarta-feira (28).

Já os bombeiros que atuam em Piratuba, os soldados Cleberson, Nogareti, Carlos e Álvaro, deixam Piratuba para trabalhar em outras cidades.

(Fonte: Grupo Magronada)