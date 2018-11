Prefeitura de Lindóia do Sul abre dois processos seletivos

Um dos seletivos será realizado para a contratação de professores de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Educação Infantil e Inglês. Também vai selecionar instrutor de música e gestor escolar. No outro seletivo, dois auxiliares de cirurgião dentista serão habilitados.

A jornada de trabalho pode variar em 10, 20, 30 e 40 horas semanais no caso da Educação. Os salários e vale alimentação também mudam de acordo com o cargo exercido e variam de R$ 1.227,67 a R$ 2.744,44.

Já para os aprovados no seletivo da Saúde, terão carga horária de 35 horas semanais e o salário base no valor de R$ 1.137,13.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 03 de dezembro de 2018, pela internet, mediante formulário disponibilizado no site: www.amauc.org.br. O candidato deverá acessar o mesmo site e localizar o "banner" Processo Seletivo. A taxa de inscrição será de R$ 50,00.

As provas estão previstas para o dia 16 de dezembro, com início às 8h, no Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao, na Rua Olimpio Bissolotti, Bairro Amizade.

Confira os editais:

EDITAL 1

EDITAL 2