A Prefeitura de Jaborá vai realizar um leilão de bens inservíveis no dia 29 de novembro, no auditório da Câmara de Vereadores, às 9:30h. São 17 lotes à venda, com sucatas, equipamentos agrícolas, carros, um caminhão e peças. Os itens podem ser examinados na garagem da Prefeitura, que fica na Rua 1º de Maio.

Os lances são realizados de forma presencial e também on-line. Para dar lances pela internet o interessado deve acessar o site do leiloeiro www.oesteleiloes.com.br na data e horário do leilão. Antes é preciso efetuar cadastro prévio (no máximo 24 horas antes do leilão) no site do leiloeiro, e enviar o comprovante via e-mail no endereço: leiloeiro@oesteleiloes.com.br. “Faz parte do planejamento que temos com as secretarias, visando a renovação dos equipamentos e maquinários. Sabemos que após um tempo eles começam a gerar despesas com manutenção e inclusive os serviços ficam prejudicados quando um veículo ou equipamento fica parado para conserto. Então, optamos pelo leilão e aquisição de bens novos”, explica a secretária de Administração de Jaborá, Claudia Corradi Toniello.

Após o leilão, os compradores terão até 10 dias para efetuar o pagamento e retirar os bens adquiridos. “Todo valor arrecadado será aplicado em bens novos que substituem estes que estão sendo vendidos e darão mais eficiência aos serviços. Mas alguns veículos, como um caminhão, uma van para a Saúde e equipamentos agrícolas, por exemplo, já foram comprados”, registra a secretária.

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail financas@jabora.sc.gov.br e ou pelo telefone (49) 3526- 2010.