O time venceu Lages em jogo polêmico no sábado

A Liga Catarinense de Futsal confirmou que a AEP Termas de Piratuba é finalista da Copa LCF. A decisão foi publicada na manhã de terça-feira, dia 20. No último sábado, dia 17, o time piratubense enfrentou Lages em Piratuba, na disputa pela vaga na final. A AEP vencia a partida por 6 a 3 quando o jogo foi interrompido em função de uma confusão. A equipe visitante saiu de quadra e não retornou mais. Ambos os times aguardavam o desdobramento. Agora Piratuba vai enfrentar a AGN Capinzal na disputa pelo troféu.

O jogo foi interrompido aos cinco minutos do segundo tempo, quando um jogador de Lages foi expulso, após agredir um atleta da AEP com uma cotovelada. O jogador de Lages também deu uma cabeçada em outro jogador e uma confusão iniciou. Ao sair da quadra, o atleta visitante também se envolveu em uma confusão com a torcida.

A Liga Catarinense avaliou a súmula do jogo e também analisou as imagens de vídeo que detalharam toda a confusão, identificando o autor e os envolvidos. Na decisão, a instituição puniu atletas e eliminou Lages da competição. A AEP também foi punida com multa de R$ 500,00 pela invasão de quadra, por parte de um torcedor.

A AEP e a AGN de Capinzal se enfrentam na disputa do título. Serão dois jogos. A primeira partida está marcada para quarta-feira, dia 28, em Piratuba.