Coopercentral Aurora reajusta em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno

Depois de vários meses, a Coopercentral Aurora reajustou para cima em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno pago ao produtor. Com isso, a remuneração ao integrado da cooperativa passou de R$ 2,80 para 2,90 a partir de hoje.



Em contato telefônico com a a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a reportagem da Rádio Aliança teve a informação de que o mercado interno apresentou uma elevação e as exportações de carne suína também tiveram uma reação nos últimos meses, o que pode ter contribuído com esse reajuste pela Aurora.



Por enquanto, a Coopercentral Aurora é a única a praticar o novo preço. A última mudança no valor da remuneração ocorreu no dia sete de março desse ano, quando houve uma redução no preço, caindo de R$ 2,90 para R$ 2,80.



As demais agroindustrias permanecem com os mesmos valores. Pamplona (R$ 2,80), BRF (R$ 3,00) e JBS Foods (R$ 2,90).