Justiça condena trio acusado de estelionato no município de Itá

A Justiça da Comarca de Itá julgou procedente denúncia do Ministério Público e condenou três pessoas por crime de estelionato. Eles foram presos no dia 2 de janeiro após repassarem, em três estabelecimentos comerciais de Itá, cheques falsificados no valor de R$ 1.083,00 cada.

Conforme decisão da justiça, A B S foi condenado a pena de um ano, quatro meses e 24 dias de reclusão em regime aberto. J R de A foi condenado um ano, dois meses e 12 dias de reclusão em regime aberto e R P B pegou um ano, sete meses e 18 dias de reclusão em regime semiaberto.

A Justiça também determinou que ambos deverão pagar multa e concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Segundo informações os homens são do Paraná, onde também respondem a processos criminais.

Fonte: BELOS FM/Fábio Bolis