O bazar beneficente realizado no sábado, dia 17, durante o evento Food Rock Festival, da Rádio Aliança, na Rua Coberta, arrecadou R$ 6.105,00. A prestação de contas foi feita nesta terça-feira, dia 20, durante o Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança. O valor será encaminhado à família do concordiense Heitor Silva Sperb, que está em Curitriba, PR, se recuperando de três cirurgias realizadas recentemente, para a retirada de um tumor cerebral.

O menino tem apenas três anos e há dois, convivia com problema. Ao longo do tratamento ele já passou por 10 cirurgias. Há um mês ele está em Curitiba e os médicos conseguiram retirar o tumor, que tinha cerca de nove centímetros.

Os pais, Chaiane Sperb e Marçal Oliveira, estão acompanhando o tratamento e a recuperação do filho na capital paranaense e para isso, tiveram que deixar os empregos em Concórdia. Para custear a estadia, locomoção e alimentação, eles iniciaram campanhas nas redes sociais, solicitando doações de recursos. Agora, Heitor recebeu alta, mas continua em Curitiba, para o trabalho de reabilitação e essa fase também gera custos para a família. “Conheço a mãe do Heitor e quando soube da história decidi ajudar. Resolvi me desfazer de várias peças de roupas para vender no bazar e o resultado foi surpreendente”, comenta a empresária Ana Paula Parizotto, que idealizou a ação. “Tivemos a colaboração de várias pessoas que ajudaram na organização, além do apoio de empresas. E é claro, do pessoal que adquiriu as peças. Também teve pessoas que não compraram, mas que passaram no bazar e deixaram doações”, registra ela.

Outras formas de ajudar:

Duas contas bancárias estão disponíveis para quem quiser fazer doações. Uma é no Itaú, Agência 1008, Conta 02771-4. A outra é no Sicoob Transcredi. Agência 3288-3, Conta 19923-0. As duas estão no nome do pai, Marçal Oliveira. O número do CPF dele é 060.563.376-26. Também é possível fazer contato através do telefones/Whatsapp: 49 - 99948-6050, Marçal e 99954-3020, Chaiana.