A Polícia Militar de Concórdia localizou pequena quantidade de entorpecente durante abordagem policial. O fato ocorreu no KM 112 da BR 153. Através de informações, a guarnição abordou um veículo Gol, que retornava do Rio Grande do Sul, onde o motorista teria ido buscar drogas. Em busca veícular, foram localizadas 8,7 gramas de maconha. O fato ocorreu na noite da segunda-feira, dia 19.

O masculino, de iniciais S.D.P, de 20 anos, que estava no veículo, assumiu a posse do entorpecente. Diante da circunstância, um Termo Circunstanciado foi lavrado, a droga apreendida e os envolvidos foram liberados.