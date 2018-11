Sopelsa concede Comenda do Legislativo ao arabutanense Assoredo Konrad

A história de Santa Catarina é construída por várias mãos. A representação comunitária é a essência da construção do nosso estado. Entre os homenageados, com a Comenda do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) em 2018, o ex-vereador de Arabutã, Assoredo Konrad, foi indicado pelo deputado Moacir Sopelsa. A sessão especial lotou a Casa Legislativa, na segunda-feira (19).

“Tive a felicidade de homenagear com a Comenda do Legislativo, o amigo Assoredo Conrad. Membro da comissão de emancipação do município de Arabutã, vereador por vários mandatos. Homem de diálogo fraterno e sincero e de um coração e companheirismo extraordinário. Sempre envolvido nas causas sociais, Assoredo é um defensor incansável de seu povo e de seus amigos e amigas”, declarou Sopelsa.

Comenda Legislativa

Instituída pela Resolução 2/2008, a comenda unificou as homenagens concedidas pelo Parlamento Estadual e prestigia, sem diferenciação, os contemplados, indicados de forma democrática pelos deputados estaduais (titulares e suplentes que tenham exercido mandato em 2017).

Cerca de 50 personalidades e organizações foram agraciadas com a distinção.

