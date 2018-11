A região do Alto Uruguai de Santa Catarina vai receber oito médicos para ocupar as vagas a serem deixadas pelos profissionais cubanos, dentro do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial desta terça-feira, dia 20, o edital com cerca de 8,5 mil vagas do programa, abertas em todo o país.



As vagas, abertas para substituir médicos cubanos são para profissionais brasileiros e estrangeiros que tenham registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil.



Com isso, Concórdia terá quatro vagas disponíveis. Já os municípios de Alto Bela Vista, Ipumirim, Piratuba e Lindóia do Sul terão uma vaga disponível cada.



A publicação do novo edital faz parte de uma medida emergencial, do governo brasileiro após o anúncio da saída de Cuba do programa, na semana passada.



As inscrições desse primeiro edital estarão abertas a partir das 8h de 21 de novembro até às 23h59 do dia 25 de novembro, pelo site maismedicos.gov.br. Os médicos devem iniciar as atividades nos municípios que estão no edital a partir do dia três de dezembro; a data-limite é sete de dezembro.