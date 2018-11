Furto em relojoaria no centro de Concórdia

Uma relojoaria localizada na rua Dr. Maruri, em Concórdia, foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira, dia 20 de novembro. O fato ocorreu por volta das 3h30. O ladrão utilizou uma barra de ferro para quebrar o vidro da vitrine e, com o mesmo material, furtou os produtos que estavam na vitrine.

Segundo informações da proprietária da empresa, o ladrão levou alguns relógios que estavam na vitrine. Os prejuízos ainda não foram contabilizados. No local há câmeras de vigilância e a Polícia Militar já verificou as imagens para identificar o autor do furto.