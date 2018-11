A Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnir está na final do torneio de futsal feminino dentro dos Jogos Escolares Brasileiros, que estão sendo disputados na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.



Na semifinal, disputada na tarde desta segunda-feira, dia 19, o time concordiense venceu nos pênaltis no colégio Expansivo, do Rio Grande do Norte, por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal.