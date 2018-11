Valores correspondem ao reforço de 1% no valor do FPM.

Os municípios do Alto Uruguai Catarinense vão receber um reforço no caixa no dia sete de dezembro. Nesta data, será creditado o 1% de valor adicional do Fundo de Participação dos Municípios.

Os 14 municípios da Amauc, juntos, vão receber R$ 5.573.846,48. A maior fatia ficará com Concórdia, que terá R$ 1.293.928,64; Seara terá R$ 597.197,83; e Irani com R$ 398.131,89.

Os demais municípios vão receber cada o valor de R$ 298.598,92.